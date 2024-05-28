Kuşadası'nda Kumar Oynayan Şahsa İdari Para Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kuşadası'nda Kumar Oynayan Şahsa İdari Para Cezası

Kuşadası\'nda Kumar Oynayan Şahsa İdari Para Cezası

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan bir şahsa toplamda 25 bin 700 TL idari para cezası uygulandı. Operasyon sonucunda kumar oynatan ve oynayan şahıslar gözaltına alındı.

28.05.2024 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan şahsa toplamda 25 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde kumar oynayan ve oynatan şahıslara yönelik kararlı çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Davutlar Mahallesi'nde bir adreste kumar oynatıldığına dair alınan bilgiler doğrultusunda adrese fiziki takip başlatıldı ve ardından operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında masa etrafında kumar oynayan 4 şahıs tespit edildi. Masa üzerinde bulunan 1200 TL nakit paraya ve 106 adet oyun kağıdına el konuldu. Kumar oynatan A.T. isimli şahıs ile kumar oynayan 4 şahıs gerekli yasal işlemler için Davutlar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Kumar oynayan 4 şahsa toplam 25 bin 700 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Operasyon, Kuşadası, Aydın, Güvenlik, Ceza, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda Kumar Oynayan Şahsa İdari Para Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:41 İsrail’in Refah saldırıları devam ediyor: 21 Filistinli öldü İsrail'in Refah saldırıları devam ediyor: 21 Filistinli öldü
16:06 Bakan Şimşek son rakamları paylaştı Türkiye’nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde Bakan Şimşek son rakamları paylaştı! Türkiye'nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde
15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na “Roma turu“ tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi
14:27 İspanya’nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı
13:17 Bakanlık, Deniz Akkaya’nın kızını koruma altına aldı Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı
15:34 Bakanlık devreye girdi Filenin Sultanları artık business class ile uçacak Bakanlık devreye girdi! Filenin Sultanları artık business class ile uçacak
15:31 Göksel genç aşkıyla barıştı El ele kamera karşısına geçtiler Göksel genç aşkıyla barıştı! El ele kamera karşısına geçtiler
15:09 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu Yeni dönem 9 Eylül’de başlıyor 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yeni dönem 9 Eylül'de başlıyor
15:08 “7 çocuğum aç“ deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı "7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı
15:04 Çinli Sosyal Medya fenomeni Wang, lüks yaşam tarzını sergilediği için platformlardan men edildi Çinli Sosyal Medya fenomeni Wang, lüks yaşam tarzını sergilediği için platformlardan men edildi
15:03 Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 11 futbolcuyla yollarını ayırıyor Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 11 futbolcuyla yollarını ayırıyor
14:36 Konsere dahi sarhoş çıkmıştı Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim Konsere dahi sarhoş çıkmıştı! Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim
14:26 Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor! Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı
14:06 Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme “Beyaz kova“ şüpheliyi ele verdi Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme! "Beyaz kova" şüpheliyi ele verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 16:54:43. #1.12#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda Kumar Oynayan Şahsa İdari Para Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement