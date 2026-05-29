Kuşadası\'nda eski PTT binasında yangın

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan eski PTT binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Zeki Aydınlık Sokak üzerinde bulunan eski PTT binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depreme dayanıksız olduğu için boşaltılan ve 2 yıldır metruk halde bulunan binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN