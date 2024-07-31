Kuşadası'nda motosiklet kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Kuşadası'nda motosiklet kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kuşadası\'nda motosiklet kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır şekilde yaralandı. Kazada motosikletin virajı alamaması sonucu bariyerlere çarparak savrulduğu belirtildi. Sürücü kaza yerinde hayatını kaybederken, yolcu ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

31.07.2024 18:14
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi ölürken, 1 kişi ise ağır şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde Yüksel Yalova Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Musa Turcan (29) idaresindeki 09 AGF 265 plakalı motosiklet virajı alamayınca bariyerlere çarparak savruldu. Sürücü Musa Turcan kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybederken aynı motosiklette yolcu olarak bulunan Ali A. yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Görgü tanıklarının ifadesine göre sabah 06.30 sularında iddiaya göre aşırı hızlı bir şekilde viraja giren motosiklet sürücüsü Musa Turcan direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletin savrulmasına engel olamadı. Yolcu olarak motosiklette bulunan Ali A. ve Musa Turcan'ın koruyucu kask takmadıkları görüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Musa Turcan ile yolcu konumundaki Ali A. ağır yaralı olarak ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesine götürüldü. Sürücü Musa Turcan (29) burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yolcu Ali A'nın ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda motosiklet kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

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