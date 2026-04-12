Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuşadası'nda Motosiklet Kovalamacası

12.04.2026 22:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Motosiklet sürücüsü, dur ihtarına uymayıp yayaya çarptı; 424 bin TL ceza kesildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü, kovalamaca sırasında bir yayaya çarptı. Motorize ekiplerin sıkı takibi sonucu yakalanan 17 yaşındaki sürücüye 424 bin 500 TL para cezası kesildi.

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik uygulaması yapan ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan plakasız motosiklet sürücüsü M.Y. (17) hızla olay yerinden kaçtı. Motorize trafik ekipleri kaçan sürücünün peşine düştü. Kovalamaca Gençlik Caddesi üzerinde devam ederken, sürücü bu sırada bir yayaya çarptı. Çarpmanın ardından kaçışını sürdüren motosikletli, Candan Tarhan Bulvarı'nda ekiplerin yoğun takibi sonucu yakalandı. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Trafik ekipleri tarafından M.Y.'ye; dur ihtarına uymamaktan 200 bin TL, plakasız araç kullanmaktan 46 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL, kask takmamaktan 2 bin 500 TL, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten 90 bin TL ve aralanmalı kazaya neden olup olay yerini terk etmekten 46 bin TL olmak üzere toplam 424 bin 500 TL ceza kesildi. Ayrıca araç sahibine de 40 bin TL idari para cezası uygulandı.

Toplamda 464 bin 500 TL'yi bulan cezaların ardından motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi. Şüpheli, 'trafik güvenliğini tehlikeye atmak' suçundan ifadesi alınmak üzere Kuşadası İlçe Emniyet Çocuk Şube Büro Amirliğine götürüldü.

Öte yandan, motosikletin çarptığı yayanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Kuşadası, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 23:10:34. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.