Kuşadası'nda Motosiklet Sürücülerine Yapılan Denetimlerde 48 Kişiye Ceza Yazıldı - Son Dakika
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Kuşadası'nda Motosiklet Sürücülerine Yapılan Denetimlerde 48 Kişiye Ceza Yazıldı

Kuşadası\'nda Motosiklet Sürücülerine Yapılan Denetimlerde 48 Kişiye Ceza Yazıldı

Kuşadası İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kuralları ihlal eden 48 motosiklet sürücüsüne toplamda 132 bin 725 TL ceza kesildi. Denetimlerde kask kullanımı ve sürücülerin evrakları da kontrol edildi. Devam edecek olan denetimlerde güvenlik kameraları da kullanılacak.

10.04.2024 19:19  Güncelleme: 19:20
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Kuşadası İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından kentte motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde, kuralları ihlal eden 48 sürücüye 132 bin 725 lira ceza yazıldı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Amirliği ekipleri, kazaları önlemek ve motosiklet sürücülerinin trafik kurallarına uymalarını sağlamak amacıyla kentte denetim başlattı. Edinilen bilgiye göre, ilçede trafik yoğunluğunun en fazla yaşandığı Candan Tarhan, Atatürk ve Mahmut Esat Bozkurt bulvarlarında yapılan eş zamanlı denetimlerde, kask kullanımına ve sürücülerin evraklarına bakıldı. 106 motosiklet sürücüsünün denetlendiği uygulamada, 36'sına kask takmamaktan, 3'üne ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan, 4'üne araç muayenesi olmamasından, 8'ine ise yetersiz ehliyetle motosiklet kullanmaktan 132 bin 725 TL ceza kesildi. Ayrıca 2 motosiklet de trafikten men edildi. Artarak devam edecek olan denetimlerde, güvenlik kameralarından da kontrol yapılarak kuralları ihlal eden motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulanacağı bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kuşadası'nda Motosiklet Sürücülerine Yapılan Denetimlerde 48 Kişiye Ceza Yazıldı - Son Dakika
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