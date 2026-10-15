Kuşadası'nda mühür vaadiyle esnafı mağdur ettiği iddia edilen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda mühür vaadiyle esnafı mağdur ettiği iddia edilen 2 kişi tutuklandı

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Kuşadası\'nda mühür vaadiyle esnafı mağdur ettiği iddia edilen 2 kişi tutuklandı
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İddiaya göre Kuşadası'nda mühürlü dükkan sorununu çözme vaadiyle esnaftan para isteyen şüphelilere yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Aralarında internet haber sitesi imtiyaz sahibinin de bulunduğu 2 şüpheli tutuklanırken 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yapı Kontrol Müdürlüğü'nce mühürlenen bir dükkan üzerinden çıkar sağlamaya çalışan, ruhsat ve mühür çözme vaadiyle esnafı mağdur eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında gazetecilerin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri internet haber sitesi imtiyaz sahibi olmak üzere 2 kişi tutuklandı.

Olay, 9 Ocak 2025 tarihinde Yapı Kontrol ekipleri tarafından mühürlenen bir iş yerinin sahibi Mehmet Şener'in adli makamlara başvurmasıyla ortaya çıktı. İddiaya göre; Şener, dükkanındaki mühür sorunu için E.M. ile temasa geçti. Dönemin Kuşadası Belediye Başkanı ile yakın bağları olduğunu ve sorunu halledeceğini öne süren E.M., bu işlem karşılığında iş yeri sahibinden 85 bin TL tahsil etti. Ancak belediyeye giden Şener, mührün hala yerinde durduğunu görünce kandırıldığını fark etti.

Şener aynı sorun için, bu kez Aydın'da bir internet haber sitesinin sahibi ve köşe yazarlığı yapan S.T. ile görüşme gerçekleştirdi. İddiaya göre, benzer şekilde Belediye Başkanı üzerinden devreye gireceğini söyleyen S.T., mühür kaldırma sözü vererek Şener'den iddiaya göre 200 bin lira talep etti. Durumdan şüphelenen Mehmet Şener bu tutarı ödemezken, her iki isim ve beraberindekiler hakkında emniyete giderek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine düğmeye basan Kuşadası Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Çalışmalar neticesinde E.M., S.T., Y.S., D.S. (kadın), Ö.A. ve S.E. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.M. ile S.T., "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşlemleri tamamlanan diğer 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
KuşadasıGüvenlik3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'nda mühür vaadiyle esnafı mağdur ettiği iddia edilen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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