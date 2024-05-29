Kuşadası'nda polise zor anlar yaşatan sürücüye ceza kesildi - Son Dakika
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Kuşadası'nda polise zor anlar yaşatan sürücüye ceza kesildi

Kuşadası\'nda polise zor anlar yaşatan sürücüye ceza kesildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilin sürücüsü, polisin evrak kontrolü yapmak istemesi üzerine kendisini araca kilitledi. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen sürücüye ceza kesildi. Otomobilin sigortasız olduğu ortaya çıktı ve çekici yardımıyla yediemine çekildi. H.T. adlı sürücünün psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtildi.

29.05.2024 11:59
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilin sürücüsü polise zor anlar yaşattı. Otomobil sürücüsü şahıs, polisin evrak kontrolü yapmak istemesi üzerine kendisini araca kilitlerken, uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek otomobilden indirilen sürücüye ceza kesildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, dün öğle saatlerinde Türkmen Mahallesi Gençlik Caddesi'nde bir otomobili durdurdu. Ekiplerin evrak kontrolü yapmak istemesi üzerine şahıs aracının kapılarını kilitledi. Yaklaşık 30 dakika boyunca kapıları açmayarak polislere zor anlar yaşatan H.T., daha sonra ikna olarak araçtan indi. Polisler tarafından H.T.'nin ehliyetine el konulurken sigortasız olduğu ortaya çıkan otomobil de çekici yardımıyla yediemine çekildi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen H.T., akşam saatlerinde otomobilini almak için yediemine geldiğinde bu sefer de otoparktaki görevlilere zorluk çıkardı. Aracına binerek yine kapılarını kilitleyen H.T., polislere trafikten çıkış kağıdı almayacağını söyledi. Bir süre sonra otomobilinden inen sürücünün, bir kamu kurumunda çalıştığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kuşadası, Aydın, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda polise zor anlar yaşatan sürücüye ceza kesildi - Son Dakika

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