Kuşadası'nda Park ve Çeşmelere Vandalizm - Son Dakika
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Kuşadası'nda Park ve Çeşmelere Vandalizm

Kuşadası\'nda Park ve Çeşmelere Vandalizm

Kuşadası'nda parkların oturma banklarının demirleri ve hayırseverler tarafından yaptırılan çeşmelerin muslukları çalındı. Belediye yetkilileri, sorumluların tespit edildiğini ve gerekli yasal süreçlerin başlatıldığını açıkladı.

07.11.2024 20:26  Güncelleme: 20:28
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kentteki parklardan oturma banklarının demirleri ile hayırseverler tarafından yaptırılan çeşmelerin muslukları çalındı, seyir terasının çitleri ve camları kırıldı. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, "Kimliklerini belirlediğimiz sorumluların ceza alması için gerekli yerlere müracaatlarımızı yaptık" dedi.

Kuşadası'nda Pazartesi günü rutin bakım ve onarım çalışması yapmak için kent merkezinde bulunan Şevket Ühelge ve Efe Suphi Parkı'na giden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ahşap oturma banklarının monte edildikleri yerlerden söküldüğünü gördü. Bankların demir aksamlarının çalındığını fark eden ekipler, olayı tutanakla kayıt altına alındıktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Camiatik ve Türkmen mahallelerinde ise hayırseverler tarafından yaptırılan 3 çeşmeden su doldurmak isteyen vatandaşlar, muslukların takılı olmadığını görünce Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından tamir edilen çeşmelere tekrardan çalınmaması için plastik musluklar takıldı.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, oteller bölgesindeki Doğal Botanik Park'ın çevresine yaptırdıkları seyir teraslarına da tekrar zarar verildiğini belirterek, "Kentimizde kamunun kaynaklarını kullanarak ürettiğimiz belediye hizmetlerine yönelik yapılan vandalca saldırılar ile kamusal alanlarda yaşanan hırsızlık olayları sürüyor. Bu olayların sorumlularını güvenlik kamera kayıtlarından tespit ettik ve haklarında gerekli yerlere şikayetlerde bulunduk. Kuşadası'nda daha önce de benzer olaylarla karşılaştık ve konunun takipçisi olduk. Kuşadası Belediyesi olarak sorumluların ceza alması için ne gerekiyorsa yapacağız. Kentimiz ve hemşehrilerimiz için gerçekleştirdiğimiz yatırımlara yönelik yapılan saldırlar açıkça hizmet düşmanlığıdır" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Kuşadası, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda Park ve Çeşmelere Vandalizm - Son Dakika

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