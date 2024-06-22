Kuşadası\'nda Polislere Mukavemet Eden İş Yeri Mühürlendi

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde müzik yayınının sonlandırılması için giden 2 polis memuruna mukavemet gösterilen iş yeri 7 gün süreyle mühürlendi.

Olay, 18 Haziran 2024 Salı günü saat 02.30 sıralarında alkollü bir mekanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müzik yayınının yasak olduğı saatte sonlandırılması için giden Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlisi iki polis memuruna karşı görevli mekanda mukavemet gösterildi. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili adli süreç devam ederken, işyeri ise mülki amirin onayıyla 7 gün süreyle mühürlendi.

Emniyet birimleri, benzer olayların önlenmesi için denetimlerin sıklaştırılacağını ve yasal düzenlemelere uyulması konusunda işbirliği içinde çalışacaklarını vurguladı. - AYDIN