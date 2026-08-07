Kuşadası Belediyesi’ne 3. dalga operasyonu - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi’ne 3. dalga operasyonu

Kuşadası Belediyesi’ne 3. dalga operasyonu
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İstanbul Başsavcılığı'nın rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında Kuşadası'nda üçüncü dalga operasyon yapıldı. Belediye özel kalem müdürü, eski başkan yardımcısı, zabıta müdürü ve iş insanlarının da aralarında olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı; bir milletvekilinin damadı ile kızının bürosunda da arama yapıldı.

İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında Kuşadası'nda bu sabah üçüncü dalga operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon kapsamında bazı birim müdürüleri ile işadamlarının gözaltına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; polis tarafından Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ş.Ş.K., Eski Beleidye Başkan Yardımcısı O.T., Zabıta Müdürü E.D. ile işadamları bazı işadamlarının da bulunduğu 21 kişi hakkında işlem başlatıldı. Bu arada CHP'den Yeni Partyi'ye geçen Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın damadı avukat U.Y. ile kızı avukat E.T.Y.'nin bürosunda arama yapıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada; "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olarak "Rüşvet" ve "İrtikap" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde elde edilen tanık beyanları, şüphelilerin etkin pişmanlık ifadeleri, HTS kayıtları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar neticesinde incelenen hesap hareketleri birlikte değerlendirildiğinde; soruşturmaya konu suçların işlendiğine dair makul suç şüphesine ulaşılmış, yapılan değerlendirmeler sonucunda; Özel Kalem Müdürü Ş.K.Ş., İnşaat Firma Sahibi R.M.Ç., İnşaat Firma Sahibi, O.A.H., aavukat U.Y., iş insanı E.C.Y., eski belediye başkan yardımcısı O.T., firma sahibi Ş.Ç., otel sahibi K.Ö., eğitimci İ.Y., iş insanı M.G., avukat E.T.Y., tekniker A.U.B., firma sahibi Ş.E., firma sahibi E.T., otel sahibi H.T., iş insanı H.A., firma sahibi Y.Z., CHP'li meclis üyesi A.K. mimar C.U., harita mühendisi H.H.D. ve muhasebeci E.S. isimli şüpheliler hakkında 07.08.2026 tarihinde İzmir, Antalya ve Aydın illerinde eş zamanlı operasyonla gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar titizlikle yürütülmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası Belediyesi’ne 3. dalga operasyonu - Son Dakika

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