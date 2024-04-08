Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre oynadığı sanal kumarda yüklü miktarda para kaybeden 46 yaşındaki şahıs, girdiği bunalım sonrasında kafasına dayadığı silahla sokak ortasında canına kıydı. Limonata üreticisi olduğu öğrenilen adamın görüşme isteğine yanıt vermeyen kız arkadaşına da bir mektup bıraktığı ortaya çıktı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Bayraklıdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oynadığı sanal kumarda yüklü miktarda para kaybeden İ.O.K. bunalıma girdi. Kız arkadaşıyla görüşmek için çalıştığı 5 yıldızlı otele gidip, 1 gece konaklayan İ.O.K., tüm çabalarına rağmen olumsuz yanıt alınca turistik tesisin yakınında bulunan Kuştur Caddesi'nde kafasına dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti. Tabanca sesini duyan çalışanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde kanlar içinde yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Limonata üreticisi olduğu öğrenilen adamın görüşme isteğini kabul etmeyen kız arkadaşına da bir mektup bıraktığı ortaya çıktı.
Olay yerindeki gerekli incelemelerin ardından İ.O.K.'nin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Kuşadası'nda Sanal Kumar Oyununda Para Kaybeden Adam İntihar Etti - Son Dakika
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