Kuşadası\'nda Sıcak Nokta Uygulaması

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen sıcak nokta uygulamasında 428 şahsın sorgusu yapıldı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Güzelçamlı Mahallesi'nde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik Asayiş Timleri, Motorize Asayiş Timleri ve JASAT ve Trafik Timleri ile " Sıcak Nokta Uygulaması" gerçekleştirildi. Faaliyette 167 araç kontrol edilirken, 428 şahsın sorgusu yapıldı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim ve kontrollere devam edileceği öğrenildi. - AYDIN