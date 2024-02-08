Kuşadası\'nda silahlı yaralama olayının şüphelileri yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen silahlı yaralama olayının 6 şüphelisi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Camikebir Mahallesi Cephane Sokak üzerinde meydana gelen kavga olayı sonucunda E.Y. isimli şahsın silahla yaralanması olayı üzerine Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yeri, çevresi ve güzergah üzerinde bulunan tüm güvenlik kameraları kameraları saatler süren incelemeye alındı. Olay yerinde gerekli tüm teknik çalışmalar gerçekleştirilirken, akabinde olayı gerçekleştiren A.Ö., E.U., F.Ö., S.D., A.İ. ve A.S. isimli şahıslar tespit edildi. Şahısları yakalamaya yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde şahısların Söke ilçesinde bulunan adresleri tespit edildi. Aydin İl Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa olarak sabah saatlerinde Söke'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda A.Ö. isimli ikametinde 1 adet 7.65 mm silah, 7 adet 7.65 mm fişek A.S. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 9mm çapında silah, 2 adet şarjör, 97 adet fişek ele geçirildi. Şahıslar gerekli yasal işlemler için Söke ilçesinden Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN