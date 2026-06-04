Kuşadası\'nda Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün gece saat 00.30 sıralarında Hasan Reis Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y. yönetimindeki 35 ACY 268 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Savrulan araç, kavşakta bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazanın gürültüsünü duyan çevre sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Takla atan araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN