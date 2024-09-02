Kuşadası'nda Eşini Vurarak Öldüren Şüpheli Yakalandı

3.Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tartıştığı eşini silahla vurarak öldüren ve olay sonrası kaçan şüpheli polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile dağlık alana kaçarken yakalandı.

Olay, Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu iddia edilen Nebahat (30) ve Eren Dildöken (32) çifti bugün oturdukları ikamette tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eren Dildöken eşi Nebahat Dildöken'i sinirlerine hakim olamayıp silahla ateş ederek vurdu. Genç kadın silahtan çıkan kurşunlarla yere yığıldı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kurşunların hedefi olan Nebahat Dildöken'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Eşini silahla vurarak öldüren Eren Dildöken ise olaydan hemen sonra kaçarak bölgeden uzaklaştı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan Eren Dildöken'i yakalamak için çalışma başlattı.

Dağlık alana kaçarken yakalandı

Eşi Nebahat Dildöken'i yaşanan tartışma sonrası silahla vuran Eren Dildöken olay yerinden kaçmıştı. Polis ekipleri şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonrasında Kuşadası İlçe Emniyet Amirliği ekipleri kısa süre içerisinde Eren Dildöken'i Ege Mahallesi'nde dağlık alana kaçmaya çalışırken yakaladı. Dildöken gözaltına alınırken işlemleri için emniyete götürüldü.

Şiddet gördüğü için şikayetçi olup, şikayetinden vazgeçmiş

Vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybeden Nebahat Dildöken'in iddiaya göre birkaç kez şiddet gördüğü gerekçesi ile eşinden önce şikayetçi olduğu, sonrasında ise şikayetlerinden vazgeçtiği, kendisine sunulan sığınma evi seçeneğini ise kabul etmediği öğrenildi. - AYDIN