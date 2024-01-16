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Kuşadası'nda Torbacılar Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sağlık testlerinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi ve tutuklandılar.

Kuşadası\'nda Torbacılar Yakalandı
16.01.2024 - 11:40,
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada torbacı olarak tabir edilen 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre S.D. ve B.A. isimli şüphelilerin torbacı olduğu ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edildi. Harekete geçen ekipler 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılar testlerinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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