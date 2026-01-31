Kontrolden çıkan kamyon tali yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kamyonun kontrolden çıkarak tali yola uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Yeniköy Mahallesi çıkışında saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.S. idaresindeki 09 L 3349 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savularak yol kenarındaki tali yola uçtu. Yan yatan kamyonda bulunan sürücü araçta sıkışırken, yolcu konumundaki Barış Sönmez ise araçtan yola fırladı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Sönmez'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sürücü V.S.'yi sıkıştığı yerden çıkarttı. V.S. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan V.S. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN