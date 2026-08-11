Kuşadası’ndaki kazada ters dönen otomobilin sürücü yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri ters dönerken, araçta sıkışan sürücü yaralandı.

Kaza, Kadınlar Denizi Mahallesi Hüseyin Can Bulvarı üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan M.M. idaresindeki 35 LP 069 plakalı otomobil, kavşağa yaklaştığı sırada tali yoldan çıkan Z.B. yönetimindeki 09 AAL 968 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 09 AAL 968 plakalı otomobil ters döndü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.