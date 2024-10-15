Kuşadası'nda Uyuşturucu Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kuşadası'nda Uyuşturucu Farkındalık Etkinliği

Kuşadası\'nda Uyuşturucu Farkındalık Etkinliği

Kuşadası'nda düzenlenen etkinlikte 15.000 vatandaşa uyuşturucu bağımlılığı hakkında bilgi verildi.

15.10.2024 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, toplumda uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirmek amacıyla önemli bir etkinlik düzenledi. Kuşadası Sokak Festivali'nde gerçekleştirilen "Narko Nokta" faaliyetiyle, toplumun her kesimine ulaşılmaya çalışıldı.

Narkotik ekipleri, festival süresince yaklaşık 15.000 vatandaşa doğrudan temas ederek, uyuşturucu madde bağımlılığı ve zararları konusunda bilgilendirmede bulundu. Etkinlikte, uyuşturucuyla mücadele kapsamında önemli bir adım olarak tanıtılan UYUMA ve NARVAS uygulamaları hakkında da ayrıntılı bilgi verildi. Vatandaşlara dağıtılan broşürler ve yapılan birebir bilgilendirmeler sayesinde, toplumsal farkındalık ve bilinçlenmenin artırılması hedeflendi.

UYUMA uygulaması, vatandaşların uyuşturucu kullanımını veya satışını hızlı bir şekilde yetkililere bildirmesine imkan tanıyan bir cep telefonu uygulaması olarak tanıtıldı. Bu sayede, bireylerin uyuşturucuyla mücadelede aktif bir rol alması amaçlanıyor. NARVAS ise Narkotik Arama ve Veri Analiz Sistemi adıyla bilinen ve uyuşturucu madde suçlarına yönelik veri toplama, analiz etme ve suçla mücadeleyi daha etkin hale getirme amacı taşıyan bir sistem olarak halka tanıtıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, özellikle gençler ve ailelerle birebir görüşmeler yaparak uyuşturucu madde kullanımı konusunda bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Broşürler, vatandaşların uyuşturucuyla mücadele konusunda nasıl bir yol izleyebileceğini ve uygulamalar sayesinde hangi adımları atabileceklerini detaylı bir şekilde anlattı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Kuşadası, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda Uyuşturucu Farkındalık Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:42 Semih Çelik’in katlettiği Ayşenur Halil’in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı
16:23 CHP lideri Özel’den MHP lideri Bahçeli’ye destek: Doğrusunu yapıyorsun CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye destek: Doğrusunu yapıyorsun
16:00 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin’in cansız bedeni bulundu 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
14:44 Domuz eti kullanmakla suçlanan Köfteci Yusuf’ta rüzgar terse döndü Domuz eti kullanmakla suçlanan Köfteci Yusuf'ta rüzgar terse döndü
14:05 GSS borcu olanlar 1 Ocak’tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak
07:46 AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek
02:09 İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı
01:36 Diddy’nin 100’ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu Diddy'nin 100'ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu
23:38 Bizim Çocuklar’dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
23:16 Mısır’da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 25 yaralı Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 25 yaralı
23:10 A Milli Takım’ın İzlanda maçındaki penaltı golü iptal edildi A Milli Takım'ın İzlanda maçındaki penaltı golü iptal edildi
22:31 Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu
22:28 Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar
22:14 AK Parti, “Öldüren kadar ölen de suçlu“ diyen meclis üyesi için harekete geçti AK Parti, "Öldüren kadar ölen de suçlu" diyen meclis üyesi için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 16:54:15. #1.12#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda Uyuşturucu Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.