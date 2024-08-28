Kuşadası'nda yapılan operasyonlarda 13 ruhsatsız tabanca ve kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Kuşadası'nda yapılan operasyonlarda 13 ruhsatsız tabanca ve kaçak sigara ele geçirildi

Kuşadası\'nda yapılan operasyonlarda 13 ruhsatsız tabanca ve kaçak sigara ele geçirildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Motorlu Polis Timleri tarafından son iki haftada yapılan çalışmalarda 13 ruhsatsız tabanca, narkotik madde ve kaçak sigara ele geçirildi.

28.08.2024 15:20
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Motorlu Polis Timleri tarafından son iki haftada yapılan çalışmalarda 13 ruhsatsız tabanca, narkotik madde ve kaçak sigara ele geçirildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Motorlu Polis Timleri tarafından yürütülen yoğun ve titiz çalışmalar, ilçede suç ve suçlulara karşı verilen mücadelede önemli sonuçlar verdi. Son iki hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 13 ruhsatsız tabanca, 37 fişek, 14 gram narkotik madde ve 23 bin adet kaçak sigara ele geçirildi.

Bu kapsamda, 4 farklı olayda toplam 14 gram narkotik maddeye el konulurken, 2 ayrı olayda da toplam 23 bin adet kaçak sigara yakalandı. Ayrıca, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs da yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kuşadası emniyetinin suç ve suçlularla mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. İlçe genelinde asayişin sağlanması ve halkın güvenliği için yürütülen operasyonlar, vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor. Emniyet yetkilileri, bu tür operasyonların artarak devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Narkotik, Kuşadası, 3-sayfa, Güvenlik, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda yapılan operasyonlarda 13 ruhsatsız tabanca ve kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'nda yapılan operasyonlarda 13 ruhsatsız tabanca ve kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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