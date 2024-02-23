Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen göçmenler ve organizatörler suçüstü polislere yakalandı. 5 düzensiz göçmen ve 4 organizatör olduğu iddia edilen şüpheliler gözaltına alındı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ve Devriye Ekipleri suçlulara göz açtırmıyor. Gece karanlığından faydalanarak Yunanistan'ın Samos adasına göçmen kaçırmak isteyen kaçakçılar, devriye gezen ekiplerin dikkati sayesinde yakayı ele verdi.
Edinilen bilgiye göre, Bayraklıdede Mahallesi'nde devriye gezen ekipler denizde bir hareketlilik olduğunu tespit etti. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan göçmenler bot ile kaçmaya devam etti. Organizatör olduğu iddia edilen bir kişi de otomobille kaçamadan yakalandı. 5 göçmen karaya çıkıp gecenin karanlığından faydalanarak ormandan kaçmak istedi fakat ekiplerin dikkatli takibi sonrası ormanın içinde yakalandı. Organizatör olduğu düşünülen 4 şüpheli de ekipler tarafından gözaltına alındı. İfadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen göçmen kaçakçısı F.Ş., M.P., H.A.Y. ve B.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan 5 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Kuşadası'nda yasa dışı göçmen kaçakçıları yakalandı - Son Dakika
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