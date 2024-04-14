Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde birbirlerine yol vermediği ileri sürülen sürücüler ve yakınları önce tartıştı daha sonra tekme tokat kavga ettiler. Bayramlaşmaya giderken adeta meydan savaşına tutuşan tarafların öfkesi kameralara böyle yansıdı.
Olay, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ticari taksi sürücüsü ile bir otomobil sürücüsü yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tarafların sözlü tartışması bir anda tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Ticari taksi şoförü, yolcular ve karşı tarafın yakınları tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu. Olayda ticari taksi şoförü ve yolcular dakikalarca darp edildi. Kadınların saç baş birbirlerine girdikleri anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekiplerinin kısa sürede olaya müdahale etmesinin ardından kavga daha fazla büyümeden sonlandı. Taraflar karakolda birbirlerinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Kuşadası'nda Yol Vermeme Tartışması Kanlı Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan servis otobüsü yoldan çıkıp ağaçlık alana girdi. Sürücünün yaralandığı kaza da yolcu olmaması facianın önüne geçerken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı. Kaza, 00.30 sıralarında Osmangazi İlçesi Demirtaş Yolu Caddesi Üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Yalçın idaresindeki servis otobüsü Eski Gemlik Yolu üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki araziye giren otobüs ağaçlara çarparak durabilirken, kazayı görenler hemen 112 Ekiplerini aradı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü Yalçın'a olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine Sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat sürerken, Yalçın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Nevşehir'den dönen bir tur midibüsü, önündeki kamyonete arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir servis otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yoldan çıktı ve ağaçlık alana girdi. Kazada yolcu olmaması facianın önüne geçerken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı. Sürücü, sağlık durumu iyi olan Yalçın, hastaneye sevk edildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gezi teknesi ile mavi tura çıkan bir kişi, kaza sonucu yaralandı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından yapılan tahliye sonucunda yaralı şahıs sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralının hayati tehlikesi bulunmamaktadır.
Bursa'da bir motosiklet sürücüsü, aynı yönde seyreden bir ekskavatöre çarptı ve ağır yaralandı. Kazada, sürücü kanlar içinde yerde kalırken, sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü. Sürücü tedavi altına alınırken, polis ekipleri soruşturma başlattı.
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, trafik polisinin 'dur' ihtarına uymadığı ileri sürülen motosiklettekilere ve peşindeki polis aracına otomobilin çarptığı kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı, yolcu konumundaki şahıs hayatını kaybetti. Hafif yaralanan otomobil sürücülerinden bir kadın ise gözaltına alındı.
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