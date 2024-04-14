Kuşadası\'nda Yol Vermeme Tartışması Kanlı Kavgaya Dönüştü

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Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde birbirlerine yol vermediği ileri sürülen sürücüler ve yakınları önce tartıştı daha sonra tekme tokat kavga ettiler. Bayramlaşmaya giderken adeta meydan savaşına tutuşan tarafların öfkesi kameralara böyle yansıdı.

Olay, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ticari taksi sürücüsü ile bir otomobil sürücüsü yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tarafların sözlü tartışması bir anda tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Ticari taksi şoförü, yolcular ve karşı tarafın yakınları tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu. Olayda ticari taksi şoförü ve yolcular dakikalarca darp edildi. Kadınların saç baş birbirlerine girdikleri anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekiplerinin kısa sürede olaya müdahale etmesinin ardından kavga daha fazla büyümeden sonlandı. Taraflar karakolda birbirlerinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN