Kuşadası'nda Yunanistan'a kaçmaya çalışan düzensiz göçmenler yakalandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda Yunanistan'a kaçmaya çalışan düzensiz göçmenler yakalandı

Kuşadası\'nda Yunanistan\'a kaçmaya çalışan düzensiz göçmenler yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçmaya çalışan 3 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, organizatörler adliyeye sevk edildi.

10.02.2024 18:15  Güncelleme: 18:18
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçmaya çalışan 3 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, organizatörler adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'na bağlı Karaova Mahallesi Esin Engin Sokak'ta ellerinde valizlerle deniz kıyısına doğru giden kişileri gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaptıkları kimlik kontrolünde şahıslardan 1'inin Peru, 2'sinin Suriye uyruklu ve yanlarında bulunan diğer 2 kişinin de kaçaklara yardım eden organizatörler S.O. ile M.P. olduğunu belirledi. Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçmak için organizatörlerle kişi başı 3 bin 500 Euro karşılığında anlaştıkları öğrenildi. Gözaltına alınan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken yakalanan organizatörler ise adliyeye sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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    Yorumlar (1)

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda Yunanistan'a kaçmaya çalışan düzensiz göçmenler yakalandı - Son Dakika


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