Kuşadası'nda Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 9'u çocuk 18 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Kuşadası'nda Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 9'u çocuk 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kuşadası\'nda Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 9\'u çocuk 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 9'u çocuk 18 düzensiz göçmen kurtarıldı. Lastik bot içerisinde bulunan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

23.02.2024 09:51  Güncelleme: 09:54
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 9'u çocuk 18 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen (beraberinde 9 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 9'u çocuk 18 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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