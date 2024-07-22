Kuşadası Plajlarında Ücretsiz Şezlong ve Şemsiye Denetimi - Son Dakika
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Kuşadası Plajlarında Ücretsiz Şezlong ve Şemsiye Denetimi

Kuşadası Plajlarında Ücretsiz Şezlong ve Şemsiye Denetimi

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, plajlarda ücretsiz şezlong ve şemsiye kuralına uymayan işletmelere cezai işlem uyguluyor. Halkın mağduriyet yaşamaması için düzenli denetimler yapılıyor.

22.07.2024 09:38  Güncelleme: 09:39
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Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri plajlarda uygulanan ücretsiz şezlong ve şemsiye kuralına uymayan işletmelere göz açtırmıyor. Ekipler tarafından düzenli aralıklarla yapılan denetimlerde halka şezlong ve şemsiye satışı yapan işletmelere cezai işlem uygulandı.

Kuşadası Kaymakamlığı ve Kuşadası Belediyesi arasında 20 Mayıs tarihinde imzalanan protokol sonrası Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından Kuşadası sınırları içerisinde bulunan 401 bin 499 metrekarelik alandaki plajlarda şezlong ve şemsiyeler halkın ücretsiz kullanımına sunuldu. İmzalanan protokolün ardından plajlarda halka ücretli şezlong ve şemsiye satışı yapan işletmeleri tespit edip vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Zabıta ekipleri belirli aralıklarda denetimler gerçekleştiriyor. Son olarak 21 Temmuz tarihinde Karaova Mahallesi sahilinde ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında bir işletmenin halka şezlong ve şemsiye satışı yaptığı tespit edildi. 3621 sayılı kıyı kanunu ve Kuşadası Belediyesi'nin zabıta idari yaptırım yönetmeliği madde 22/41' e istinaden işletme sahibine ceza uygulandı. Aynı zamanda kullanımda olmayan şezlonglar ekipler tarafından toplandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası Plajlarında Ücretsiz Şezlong ve Şemsiye Denetimi - Son Dakika

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