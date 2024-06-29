Kuşadası Sahilinde Büyük Bir Facia Önlendi

3.Sayfa

Kuşadası sahilinde büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Sahilde bulunan bir ağaç, devrilmek üzereyken üzerine bağlı ipler sayesinde düşmekten kurtuldu. Ancak ağacın altında park etmiş araç sahiplerine ulaşılamadı ve bu durum bölgede büyük bir karmaşaya yol açtı.

Olayın meydana geldiği esnada limanda gemi seferi bulunması ve ağacın devrilme tehlikesi nedeniyle yolun tıkanması, limana giden turistlerin mağduriyetine sebep oldu. Emniyet güçlerinin yolu kapatmasıyla birlikte turistler limana yaya olarak gitmek zorunda kaldı. Bu durum yaklaşık bir saat boyunca sürdü ve büyük bir trafik yoğunluğuna neden oldu. Belediye ekipleri, ağacın yoldan kaldırılması için çalışma başlattı. - AYDIN