Kuşun çarptığı teller 10 bin nüfuslu mahallenin elektriğini kesti - Son Dakika
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Kuşun çarptığı teller 10 bin nüfuslu mahallenin elektriğini kesti

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Düzce'de kuşun çarptığı elektrik kablosu koparak yere düştü. 10 bin nüfuslu mahalle de elektrikler kesildi. Olay sonucunda cadde kısmen trafiğe kapandı. İtfaiye ve elektrik ekipleri olay yerine gelerek gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi.

19.07.2024 21:09
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Kuşun çarptığı teller 10 bin nüfuslu mahallenin elektriğini kesti

Kablolar koptu, cadde kısmen trafiğe kapandı

DÜZCE - Düzce'de kuşun çarptığı elektrik kablosu koparak yere düştü. 10 bin nüfuslu mahalle de elektrikler kesildi.

Olay Azmimilli Mahallesi'nde akşam üzeri meydana geldi. Alınan bilgilere göre Cevdet Komit Caddesi üzerinde bulunan çocuk parkının üzerinden geçen elektrik tellerine kuş çarpması sebebi ile kablolarda kopma meydana geldi. 10 bin kişinin yaşadığı bölgede elektrikler kesilirken, Parkta oynayan çocuklar apar topar kaçışırken, bölge trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar ile caddede herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, elektrik ekipleri de kablolarda ki elektriği keserek tehlikeyi ortadan kaldırdı. Cadde yapılan çalışmaların ardından trafiğe açılırken, bölgeye elektrik verilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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