Kütahya-Afyonkarahisar Karayolunda Trajik Kaza - Son Dakika
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Kütahya-Afyonkarahisar Karayolunda Trajik Kaza

Kütahya-Afyonkarahisar Karayolunda Trajik Kaza
11.06.2026 22:09
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Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda Muhammet Ali K. idaresindeki 43 PL 358 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Takla atan otomobil, karşı şeride geçti. Halil İbrahim T. yönetimindeki 43 AHA 401 plakalı otomobil, ani şekilde karşısına çıkan araca çarpmamak için manevra yaptı. Ancak sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç karşı şeride geçerek aydınlatma direğine çarptı.

Kazada her iki araçta ağır hasar meydana gelirken, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, araçlarda sıkışan yaralılara müdahale etti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, takla atan araçta bulunan 17 yaşındaki Ali K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazada yaralanan iki sürücü Muhammet Ali K. ve Halil İbrahim T. ise ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının hastanede takip altına alındığı öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kütahya-Afyonkarahisar Karayolunda Trajik Kaza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehri Bingöl Mehri Bingöl:
    her hafta kütahya afyon yolundan trajik kaza haberi geliyo bir zamanlar güvenli yoldu şimdi herkes akına akına gidiyo 0 0 Yanıtla
  • Metin Gedikli Metin Gedikli:
    her gün aynı haberler işte hep aynı yollar hep aynı kazalar yazarlar da çözüm sunmazlar bir kere farklı birşey yazın artık 0 0 Yanıtla
  • Pınar Khatun Pınar Khatun:
    bu nasıl ihmalkarlık ya bi ayda kaç kaza oluyo bu yollarda devlet ne yapıyo halkın canı mı önemli değil 0 0 Yanıtla
  • Rukiye Reel Rukiye Reel:
    genç yaşta hayatını kaybetmesi çok üzücü ama biz ebeveynler çocuklarımıza sürüş disiplini konusunda daha sert davranmalıyız bu yaştaki gençler hızlı araba kullanmaya başladı ve sonuçlar böyle oluyor trafikte kurallara uyulması çok önemli 0 0 Yanıtla
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