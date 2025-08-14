Kütahya\'da 2 bin 85 Aranan Şahıs Yakalandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 2025 yılının ilk 7 ayında yapılan çalışmalarda, 2 bin 85 aranan şahıs yakalandı.

Yapılan operasyonlarda, ifadeye yönelik aranması bulunan bin 612 kişi ile kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan 473 kişi olmak üzere toplam 2 bin 85 şahıs yakalandı.

Yakalanan kişiler, gerekli işlemlerin ardından adli mercilere teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğü, hiçbir suçlunun elini kolunu sallayarak sokaklarda gezmesine müsaade edilmeyeceğini vurguladı. - KÜTAHYA