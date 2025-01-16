Kütahya\'da 3 Katlı Binada Yangın

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Kütahya'nın Emet ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece ilçeye bağlı Bahatlar köyünde A.A.'ya ait binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Yangına ihbar üzerine olay yerine intikal eden Emet ve Hisarcık Belediyesi itfaiye ekipleri ile Emet Orman İşletme Müdürlüğü ve Emet Bor İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınan yangında 3 katlı binanın üst katı kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA