Kütahya\'da 363 İçimlik Bonzai Ele Geçirildi

Kütahya'da üst aramalarından 363 içimlik bonzai madde ele geçirilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan uygulamada, durumlarından şüphelenilen 2 kişi durduruldu. Üzerlerinde yapılan aramalarda, 9 parça halinde yaklaşık 363 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik Bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA