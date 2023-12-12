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Kütahya'da 42 narkotik operasyonunda 8 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da 42 narkotik operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Kütahya'da son bir haftada düzenlenen 42 narkotik operasyonunda yakalanan 54 şüpheliden 8'i tutuklandı. Operasyonlarda bonzai, esrar, metamfetamin ve sentetik ecza ele geçirildi.

Kütahya\'da 42 narkotik operasyonunda 8 kişi tutuklandı
12.12.2023 - 10:56,
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Kütahya'da son bir haftada düzenlenen 42 narkotik operasyonunda yakalanan 54 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce 4-10 Aralık 2023 tarihleri arasında il geneli narkotik suçlarla mücadele çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen 42 operasyonunda yakalanan 54 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Tavşanlı ilçesinde gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Suç unsuru olarak, 13.03 gram bonzai, 7.75 gram esrar, 90,97 gram metamfetamin ve 519 adet sentetik ecza ele geçirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da 42 narkotik operasyonunda 8 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da 42 narkotik operasyonunda 8 kişi tutuklandı - Son Dakika
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