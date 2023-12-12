Kütahya\'da 42 narkotik operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Kütahya'da son bir haftada düzenlenen 42 narkotik operasyonunda yakalanan 54 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce 4-10 Aralık 2023 tarihleri arasında il geneli narkotik suçlarla mücadele çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen 42 operasyonunda yakalanan 54 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Tavşanlı ilçesinde gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Suç unsuru olarak, 13.03 gram bonzai, 7.75 gram esrar, 90,97 gram metamfetamin ve 519 adet sentetik ecza ele geçirildi. - KÜTAHYA