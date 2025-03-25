Kütahya\'da 44 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 44 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesinde yapılan operasyonda, 44 litre sahte içki ele geçirildi.
Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA
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