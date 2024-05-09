Kütahya'da 45 Bin 71 Kullanımlık Bonzai İle Yakalanan 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kütahya'da 45 Bin 71 Kullanımlık Bonzai İle Yakalanan 3 Kişi Gözaltına Alındı

Kütahya\'da 45 Bin 71 Kullanımlık Bonzai İle Yakalanan 3 Kişi Gözaltına Alındı

Kütahya'da İstanbul'dan getirilen 45 bin 71 kullanımlık kağıda emdirilmiş bonzai ile yakalanan 2'si açık cezaevinden izinli çıkan 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otogarda otobüsten inmek üzere hazırlanan şahısları fark ederek içinde uyuşturucu madde bulunan çöp poşetini otobüsün içine gizlemeye çalışırken yakaladı. Yapılan aramada, toplam 45 bin 71 kullanımlık kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar adli mercilere çıkarılacak.

09.05.2024 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da İstanbul'dan getirdikleri 45 bin 71 kullanımlık kağıda emdirilmiş bonzai ile yakalanan 2'si açık cezaevinden izinli çıkan 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul'dan Kütahya'ya uyuşturucu madde getirebileceği değerlendirilen A. Ö. (26 ) ile Kütahya Açık Cezaevinden izinli çıkan Y.Ş. (41) ve İ. L. (59 ) isimli şahısların otogarda otobüsten inmek üzere hazırlanırken ekipleri farkedip içinde uyuşturucu madde bulunan çöp poşetini otobüsün içine gizlemeye çalıştıklarının görülmesi üzerine şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramada, çöp poşeti içine konulmuş toplam 45 bin 71 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu emdirilmiş kağıtların Kütahya'da bir seferde yakalanan en fazla miktarda olduğu tespit belirtildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere çıkartılacak. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Kütahya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da 45 Bin 71 Kullanımlık Bonzai İle Yakalanan 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
13:27 İsrail’in gövde gösterisine Kassam Tugayları’ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız İsrail'in gövde gösterisine Kassam Tugayları'ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız
12:44 Öğretmen atamalarında yeni dönem Mülakat sistemi sil baştan değişiyor Öğretmen atamalarında yeni dönem! Mülakat sistemi sil baştan değişiyor
11:12 Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca’nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca'nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
13:22 Cem Yılmaz’ın Necla Karahalil ile ilişkisi sona erdi mi Cem Yılmaz'ın Necla Karahalil ile ilişkisi sona erdi mi?
13:09 12 günlük damada şok Cinsel ilişkiden kaçan gelin meğerse erkekmiş 12 günlük damada şok! Cinsel ilişkiden kaçan gelin meğerse erkekmiş
12:58 Real Madrid’i finale taşıyan Joselu’nun yıllar önceki paylaşımı viral oldu Real Madrid'i finale taşıyan Joselu'nun yıllar önceki paylaşımı viral oldu
12:40 Etimesgut Belediye’nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı Erdal Beşikçioğlu açıkladı Etimesgut Belediye'nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı! Erdal Beşikçioğlu açıkladı
12:35 İstanbul’da ’kaçak ayakkabı’ operasyonu: Piyasa değeri 500 milyon lira İstanbul'da 'kaçak ayakkabı' operasyonu: Piyasa değeri 500 milyon lira
12:18 MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi
12:16 Antalya’da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi Antalya'da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi
11:45 İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’e ’Taha Hüseyin Karagöz’ tepkisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'e 'Taha Hüseyin Karagöz' tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 14:05:13. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da 45 Bin 71 Kullanımlık Bonzai İle Yakalanan 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement