Kütahya\'da 520 Gram Kokain Ele Geçirildi

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince üzerinde 520,15 gram kokain ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çevre Yolu üzerinde durdurulan A.Ö. isimli şahsın yapılan kontrolünde iki parça halinde 520,15 gram kokain maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA
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