Kütahya\'da 75 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi, 3 Kişi Gözaltına Alındı

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Kütahya'da Yunus Timlerinin bir araçta yaptığı aramada 75 parça tarihi eser ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri tarafından Bölücek Mahallesinde yapılan çalışmalarda, R.Ç. (49) isimli şahsın sevk ve idaresindeki A.S. (47) ve N.K. (42) isimli şahısların yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, 3 adet detektör ve 1 adet pointer ve 75 parça halinde tarihi eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA