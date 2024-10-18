Kütahya\'da 8 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Kütahya'da çeşitli suçlar sebebiyle gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "görevli memura mukavemet, kasten yaralama, uyuşturucu ticari ve devlet malına zarar verme" suçları iddiasıyla 8 şüpheliye yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardandan adliyeye sevk edildi. - KÜTAHYA
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