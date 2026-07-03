Kütahya'da 86 Yaşındaki Alzheimer Hastası Kadın Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kütahya'da 86 Yaşındaki Alzheimer Hastası Kadın Düşerek Hayatını Kaybetti

Kütahya\'da 86 Yaşındaki Alzheimer Hastası Kadın Düşerek Hayatını Kaybetti
03.07.2026 20:47
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Alzheimer hastası Remziye Erbeyit, apartmanın 5'inci katından düşerek yaşamını yitirdi.

Kütahya'da alzaymır hastası 86 yaşındaki kadın, apartmanın 5'inci katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Zafertepe Mahallesi Kuşcuzade Galip Efendi Sokak'ta meydana geldi. Çevredeki vatandaşlardan edinilen bilgiye göre, apartmanın 5'inci katında yaşayan alzaymır hastası Remziye Erbeyit (86) henüz bilinmeyen bir nedenle zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erbeyit'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Remziye Erbeyit'in cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da 86 Yaşındaki Alzheimer Hastası Kadın Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da 86 Yaşındaki Alzheimer Hastası Kadın Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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