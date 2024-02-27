Kütahya'da 890 Bin TL Dolandırıcılık Olayı - Son Dakika
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Kütahya'da 890 Bin TL Dolandırıcılık Olayı

Kütahya\'da 890 Bin TL Dolandırıcılık Olayı

Kütahya'da bir kişi, 1 Ağustos 2023 tarihinde 10 bin Euro ve 550 bin 445 TL değerindeki parayı göndererek dolandırıldığını iddia etti. Polis tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüpheli tespit edildi ve bir şüphelinin evinde uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan şüpheli Kütahya'ya getirilecek.

27.02.2024 12:05
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Kütahya'da 890 bin TL parayı göndermek suretiyle dolandırıldığını iddia eden kişi polise başvurdu.

Kütahya'da 1 kişi polise başvurarak 1 Ağustos 2023 tarihinde toplamda 10 bin Euro ve 550 bin 445 TL güncel değeri toplamda 890 bin TL parayı göndermek suretiyle dolandırıldığını beyan etti.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan HTS çalışmaları neticesinde konuyu gerçekleştiren 2 şüpheli şahsın tespiti yapıldı. Şüpheli S.K. ve E.A.'nın adreslerinde yapılan aramada, konu ile ilgili herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmazken, şüpheli S.K.'ın ikametinde yaklaşık 15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli S.K., Kütahya'ya getirilecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kütahya'da 890 Bin TL Dolandırıcılık Olayı - Son Dakika
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