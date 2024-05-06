Kütahya'da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar istikametinden Eskişehir istikametine gitmekte olan 9 otomobil çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralanırken 9 araçta maddi hasar oluştu. Kazaya en son karışan 43 ACJ 059 plakalı otomobildeki ismi belirtilmeyen yaralı şahıs, ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA
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