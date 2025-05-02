Kütahya'da 99 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da 99 Aranan Şahıs Yakalandı

Kütahya\'da 99 Aranan Şahıs Yakalandı

Jandarma, Nisan 2025'te yürüttüğü operasyonda 99 kişiyi yakaladı, 41'i tutuklandı.

02.05.2025 18:50
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Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT (Jandarmanın Dedektifleri) ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından Nisan 2025 boyunca yürütülen istihbari ve saha çalışmaları kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik önemli bir başarıya imza atıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 99 kişi yakalanırken, bunlardan 41'i tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Yakalanan diğer şahıslardan 48'i ifadelerinin alınmasının ardından, 10'u ise para cezasını ödedikten sonra serbest bırakıldı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin korunması amacıyla, istihbarata dayalı ve teknolojik imkanlardan azami düzeyde yararlanarak, ilgili makamlarla koordineli şekilde çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Jandarma, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da 99 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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