Kütahya'da Alkol Hırsızlığı: 4 Tutuklandı

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Kütahya'da bir alışveriş merkezinden alkol çalan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sera AVM içerisinde bulunan alışveriş merkezinde, 7 bin 340 TL değerindeki viski ve votka ürünlerinin faili meçhul kişi ya da kişilerce çalınması olayıyla ilgili olarak Y.Ş. (23), E.A. (21), E.V.Ş. (21), M.A. (21) ve S.Ş. (21) isimli 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Y.Ş., E.A., E.V.Ş. ve M.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. S.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KÜTAHYA