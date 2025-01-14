Kütahya\'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı

3.Sayfa

Kütahya'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çavdarhisar ilçesinden Kütahya Şehir Hastanesine hasta getiren 43 ACU 038 plakalı ambulans Kütahya- Tavşanlı karayolu Sanayi Kavşağı'nda 16 E 4287 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle yan yatan ambulanstan kendi imkanlarıyla çıkan şoför ve sağlık görevlisi daha sonra ambulanstaki hastayı çıkardı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ihbar üzerine kaza mahalline gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Bu arada ambulansta bulunan oksijen tüpünün patlama ihtimaline karşı önlem alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA