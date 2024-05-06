Kütahya\'da araçta meydana gelen patlamada sürücü ağır yaralandı

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde hareket halindeki araçta meydana gelen patlama sonucu yüzü ve kollarında yanıklar oluşan sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hisarcık içesinden Simav istikametinde seyreden Y. S. (46) yönetimindeki 45 ZE 564 plakalı araçta Sanayi Sitesi çıkışında sürücü sigara içmek için çakmakle ateş yaktığı esnada patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla şarampole savruldu. Araçta çıkan yangında sürücü Y.S.'nin yüzünde ve kollarında 2. derece yanıklar oluştu. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Y.S., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA