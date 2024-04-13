Kütahya\'da aranan şahıs otobüs terminalinde yakalandı

3.Sayfa

Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan aranması bulunan şahıs Kütahya şehirlerarası otobüs terminalinde yakalandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı ekip tarafından Kütahya şehirlerarası otobüs terminalinde yapılan çalışmada, N.U. Ç (25) isimli şahsın yapılan GBT-UYAP sorgusunda, İstanbul Bakırköy Asliye Ceza İlamat Masası tarafından taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan aranması olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs Nezarethane Büro Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA