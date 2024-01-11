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Kütahya'da bir öğretmenin vefatı - Son Dakika
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Kütahya'da bir öğretmenin vefatı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde görev yapan Metal Teknolojileri Alan öğretmeni Ahmet Ayna'nın vefatı, sevenlerini ve öğrencilerini üzüntüye boğdu. Hafta sonundan bu yana haber alınamayan öğretmenin cesedi, polis ekipleri tarafından evinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya\'da bir öğretmenin vefatı
11.01.2024 - 11:04,  Güncelleme: 11:04
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan Metal Teknolojileri Alan öğretmeni Ahmet Ayna'nın vefatı sevenlerini ve öğrencilerini üzüntüye boğdu.

Hafta sonundan bu yana haber alınamayan 46 yaşındaki meslek öğretmeni Ahmet Ayna Pazartesi gün boyu derslerine katılmayıp okul idaresinin de aramalarını cevaplamaması üzerine Okul idaresi tarafından polise başvuruldu.

Gediz Polisinin gün boyu araştırmalarından da bir sonuç çıkmaması üzerine Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Gediz'deki evine çilingir yardımıyla giren polis ekipleri Öğretmen Ahmet Ayna'nın cesedi ile karşılaştı.

Sağlık ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Ahmet Ayna'nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

5 yıldır Gediz'de görev yapan Ahmet Ayna Tavşanlı Moymul'da kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Yunus Emre, Kütahya, Polisiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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