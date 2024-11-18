Kütahya'da Bölge Uygulaması: 134 GBT Sorgulandı

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Kütahya Asayiş Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen Bölge Uygulamasında toplam 134 şahıs ve 46 aracın GBT sorgusu ve denetiminin yapıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ziraat Mahallesi, Alipaşa Mahallesi, Cemalettin Mahallesi, Atakent Mahallesi, Evliya Çelebi Mahallesi, Fuatpaşa Mahallesi, Yenidoğan Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Meydan Mahallesi, Servi Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Maltepe Mahallesi, Dumlupınar Mahallesi ve Zafertepe Mahallesinde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamada, toplam 134 şahıs ve 46 aracın GBT sorgusu ve denetimi yapıldı. 1 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı. - KÜTAHYA