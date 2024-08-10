Kütahya'da Cezaevi Firarisi Yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da Cezaevi Firarisi Yakalandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kasten yaralama ve silahla yağma suçlarından hüküm giymiş olan ve aranması bulunan bir cezaevi firarisi yakalandı.

10.08.2024 11:35
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kasten yaralama, birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçlarından hakkında 17 yıl 9 ay hapis cezası ve aranması bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğünün aranması olan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kasten yaralama, birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçlarından toplam 17 yıl 9 ay hapis cezası ve aranması olan ayrıca cezaevi firarisi O.E. isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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