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Kütahya'da çıkan baca yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Kütahya'da çıkan baca yangını kontrol altına alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan bir iş yerinde çıkan baca yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının diğer iş yerlerine sıçraması önlendi.

Kütahya\'da çıkan baca yangını kontrol altına alındı
16.12.2023 - 13:22,
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan baca yangını kokuttu.

Edinilen bilgilere göre, Durak Mahallesi, Kemal Zeytinoğlu Caddesinde bulunan M.Y.'ye ait iş yerinin henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan baca yangını kısa sürede büyüdü.

Yangını gören vatandaşlar ve iş yeri sahibi 112'yi arayarak itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine belirtilen yere gelen Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi diğer iş yerlerinin yangının sıçraması önlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Tavşanlı, İtfaiye, Kütahya, Son Dakika

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