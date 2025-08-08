Kütahya\'da Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir evde çıkan yangın, çevresindeki diğer evlere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kapaklıca Mahallesi'nde İsmail Görmez'e ait arkası ekmek fırını olan evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerleşimin yoğun ve bitişik, ahşap evlerin fazla olduğu bölgedeki yangına Emet ve Hisarcık Belediyesi ile Emet Orman İşletmesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Çevresindeki evleri de tehdit eden yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Dar sokaklar ve uygunsuz park edilen araçlar yüzünden itfaiye ekipleri yangının bulunduğu eve ulaşmakta güçlük çektiler. Tedbir amaçlı bölgenin elektrik ve doğalgazı kesildi. Yangında yandaki evin çatısı da zarar görürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA